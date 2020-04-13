Совсем другая: стало известно, как Кейт Миддлтон ведет себя вне камер

Звезды / Новости 13 апреля 2020

Cosmo

Кейт Миддлтон не раз получала как комплименты в адрес своей сдержанности, так и порцию критики от тех, кто считал Меган Маркл «живее и интереснее». Однако на самом деле, когда вокруг нет сотен объективов камер, герцогиня Кембриджская ведет себя совершенно иначе. Об этом на днях рассказала журналистка британского Hello! Эмили Нэш. По ее словам, в обычной жизни Кейт забывает о королевском протоколе, много смеется, шутит и дурачится в компании детей и мужа.

А что касается официальных мероприятий, больше всего, по словам женщины, герцогиня раскрывает свой истинный нрав там, где есть возможность посоревноваться в каком-либо виде спорта или поболеть — тогда Миддлтон становится свободной и по-настоящему азартной.

Мы так и думали!