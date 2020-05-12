Даже невеста не узнала: брат Кейт Миддлтон впервые за семь лет сбрил усы и бороду
Похоже, во время карантина на перемены во внешности не решился только ленивый. На редкий эксперимент отважился и брат Кейт Миддлтон Джеймс. Вчера мужчина опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором показал, как впервые за семь лет сбривает бороду и усы.
Пожалуй, самым милым в этом ролике стал момент, где можно увидеть реакцию невесты Джеймса на такие перемены. Кажется, в новом образе его не узнали не только мы, но и Ализе. Смотри, как это было!
Допис, поширений James Middleton (@jmidy) 11 Тра 2020 р. о 9:17 PDT