Даже невеста не узнала: брат Кейт Миддлтон впервые за семь лет сбрил усы и бороду

Звезды / Новости 12 мая 2020

Cosmo

Похоже, во время карантина на перемены во внешности не решился только ленивый. На редкий эксперимент отважился и брат Кейт Миддлтон Джеймс. Вчера мужчина опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором показал, как впервые за семь лет сбривает бороду и усы.

Пожалуй, самым милым в этом ролике стал момент, где можно увидеть реакцию невесты Джеймса на такие перемены. Кажется, в новом образе его не узнали не только мы, но и Ализе. Смотри, как это было!