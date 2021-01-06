Совсем другой человек: The Weeknd с ботоксом и филлерами изменился до неузнаваемости

Звезды / Новости 6 января 2021

Cosmo

The Weeknd ошарашил поклонников своей бьюти-трансформацией в новом клипе «Save Your Tears» — в видео певец появляется с лицом, абсолютно неузнаваемым из-за ботокса и филлеров. Новая видеоработа стала продолжением предыдущей «Alone Again» — в ней Абель Тесфайе снимался с разбитым лицом.

Фото в новом образе The Weeknd поделился в своем инстаграм — шокирующий кадр собрал больше ста тысяч комментариев и почти три миллиона лайков менее чем за сутки.

К счастью, оказалось, что на самом деле пластику певец не делал. В создании невероятно реалистичного бьюти-лука помогли лицевые протезы, созданные компанией Майка Марино, которая ранее занималась образами Хайди Клум для Хэллоуна, и грим.

Впечатляюще!