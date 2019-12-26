Совсем взрослые: принцесса Шарлотта и принц Джордж впервые посетили рождественскую службу

Звезды / Новости 26 декабря 2019

Cosmo

Королевская семья традиционно посетила рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Все внимание публики было приковано к принцу Джорджу и принцессе Шарлотте, которые впервые появились на службе вместе с родителями и остальными родственниками. Пользователи сети отметили, что дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма заметно подросли и держались на мероприятии очень достойно.

Не меньшее внимание привлекло также отсутствие на рождественской службе Меган Маркл и принца Гарри. Известно, что супруги решили провести Рождество в спокойной семейной обстановке со своим малышом, из-за чего королева Елизавета даже убрала фото внука и его жены со своего стола.