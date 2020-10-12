«Спалили» паркет: мережа обговорює пристрасний поцілунок Санти Дімопулос та Надії Мейхер в ефірі шоу «Танці з зірками»

Звезды / Новости 12 октября 2020

Cosmo

У неділю, 11 жовтня, глядачі телеканалу 1+1 побачили сьомий прямий ефір нового сезону шоу «Танці з зірками», присвячений латиноамериканським танцям. У цей вечір зіркові учасники разом зі своїми професійними партнерами продемонстрували яскраві та дуже пристрасні номери, які не залишили байдужими ні глядачів, ні членів жюрі. А головні конкурентки цього сезону Санта Дімопулос та Надія Мейхер не обмежились танцями у межах своїх пар — красуні також виконали вдвох гарячий пасодобль, який завершився... пристрасним поцілунком.

Зірковий член жюрі Іраклі Макацарія у коментарях до номеру відзначив, що Надя та Санта «спалили» паркет, і ми не можемо з цим не погодитись. Просто вогонь! А ти що скажеш?