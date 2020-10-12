«Спалили» паркет: мережа обговорює пристрасний поцілунок Санти Дімопулос та Надії Мейхер в ефірі шоу «Танці з зірками»

Звезды / Новости
12 октября 2020
Cosmo

У неділю, 11 жовтня, глядачі телеканалу 1+1 побачили сьомий прямий ефір нового сезону шоу «Танці з зірками», присвячений латиноамериканським танцям. У цей вечір зіркові учасники разом зі своїми професійними партнерами продемонстрували яскраві та дуже пристрасні номери, які не залишили байдужими ні глядачів, ні членів жюрі. А головні конкурентки цього сезону Санта Дімопулос та Надія Мейхер не обмежились танцями у межах своїх пар — красуні також виконали вдвох гарячий пасодобль, який завершився... пристрасним поцілунком.

Зірковий член жюрі Іраклі Макацарія у коментарях до номеру відзначив, що Надя та Санта «спалили» паркет, і ми не можемо з цим не погодитись. Просто вогонь! А ти що скажеш?

5 5 1
Фото: instagram.com/tanci1plus1
Спецпроекты
Креативный, быстрый

стильный: редакция тестирует
Реклама
Читайте также
1
Креативный, быстрый, стильный: редакция тестирует
2
Меган Маркл рассказала о травле и психологических проблемах в новом подкасте
3
Инсайдер рассказал подробности расставания Кейт Миддлтон и принца Уильяма
4
Королева Елизавета II и принц Филипп разъехались после карантина
5
Как собраться на вечеринку: 5 советов от Беллы Хадид
Звезды / Новости
Это интересно

Кудри и копна золотистых волос: Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости ради новой роли

Этой роскошной женщине все к лицу.

Звезды / Новости
Это интересно

«Это произошло по телефону»: стали известны подробности расставания Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Что-о-о?!

COSMO / Тренды

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Я запутался: сначала Кэти кормит мини-версию меня, затем копию моей мамы»: Орландо Блум рассказал, на кого похожа их с Кэти Перри дочь

В редком интервью. 

Звезды / Новости

Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и другие супермодели 90-х снимутся в сериале

Это точно будет must-see!

Stay home with Cosmopolitan
1
Основатель бренда Kenzo Кензо Такада умер от коронавируса
2
Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом
3
Здоровый и в объятиях возлюбленной: Роберт Паттинсон впервые появился на публике после борьбы с коронавирусом
4
«Сейчас свадьбы не будет»: Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк заболели коронавирусом
5
«Здавалося, лежу під колесами вантажівки»: Ольга Фреймут розповіла про свої симптоми Covid-19
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Мне нельзя было смотреть в глаза ни одному из актеров»: Джессика Альба рассказала об ужасной атмосфере на съемках сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

Сложно в это поверить.   

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Фото дня: Володимир Зеленський з дружиною Оленою на зустрічі з Кейт Міддлтон та принцом Вільямом

У Букінгемському палаці.

Читайте также
1
8 продуктов, которые бодрят не хуже кофе
2
9 нових фільмів жовтня, вартих вашої уваги
3
Уже не модно: 5 главных антитрендов этой осени
4
Время перемен: гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака
5
Какое вино самое полезное для здоровья и сколько его можно пить
Звезды / Новости
Это интересно

Экранный муж Меган Маркл Патрик Джей Адамс признался, почему прекратил с ней общаться

Неожиданное признание бывшего коллеги герцогини.

Звезды / Новости
Это интересно

Вся в маму: 18-летняя дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Екатерина Кухар

Продолжение следует: наводим порядок в жизни после карантина

Есть идея: главные тренды осени в теории и на практике

Double trouble: вся правда и ложь о грудных имплантах

Себе дороже: этот неловкий момент, когда подруга зарабатывает больше

Афера века: точки G не существует, расходимся!
Звезды / Новости

Постельные сцены: Хейли и Джастин Бибер снялись в чувственной фотосессии для глянца

Очень горячие кадры.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Опекунство в ее интересах»: адвокат Бритни Спирс считает, что звезда останется под опекой отца до конца жизни

Фанаты бьют тревогу.

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Между ними есть особенная связь»: инсайдеры рассказали об отношениях Адель и Skepta

Мы не сомневались!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Поразительное сходство: Эмма Корин в точной копии свадебного платья принцессы Дианы на первых кадрах нового сезона «Короны» 

Как две капли воды!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Пара на миллион: Тони Гаррн вышла замуж за актера Алекса Петиффера

Очень красивая пара!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Отпраздновав годовщину с Хейли: поклонники утверждают, что Джастин Бибер посвятил новое тату Селене Гомес

Преданные поклонники пары все еще верят в возможное воссоединение Джастина и Селены.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Это интересно

Ева Мендес ответила на критику о редких выходах в свет вместе с супругом: «Я лучше буду дома»

Актриса и ее муж Райан Гослинг тщательно оберегают свою личную жизнь. Иногда даже слишком.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.