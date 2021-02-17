Спасите Бритни: вышел новый скандальный фильм The New York Times о жизни Бритни Спирс

Звезды / Новости 17 февраля 2021

Cosmo

Сервис Hulu совместно с New York Times выпустил новый документальный фильм Framing Britney Spears о жизни и карьере Бритни Спирс. В нем рассказывается о непростой жизни певицы: от мировой популярности до того момента, когда она оказалась под опекой своего отца Джеймса, и движения #FreeBritney. Этот хэштег стал популярным в прошлом году: фанаты уверены, что певица просит о помощи и подает сигналы через соцсети, и призывают обратить на это внимание.

После просмотра многие знаменитости прониклись историей и выразили поддержку Спирс. Среди таких Сара Джессика Паркер, Кортни Лав, Энди Коэн, Эмбер Тэмблин и многие другие.

Напомним, что с 2008 года Бритни Спирс находится под опекой своего отца, который контролирует ее жизнь и финансы, ссылаясь на то, что у дочери психические проблемы.

По материалам elle.ua