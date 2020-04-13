Спорт, готовка и не только: Леся Никитюк рассказала, чем занимается на карантине

Звезды / Новости 13 апреля 2020

Cosmo

Карантин перевернул всю нашу жизнь с ног на голову. Если раньше мы воспринимали большинство вещей, как должное – каждое утро зайти в кафе за кофе, воспользоваться услугами парикмахера, пойти в кино, то сейчас из-за самоизоляции все это стало невозможным. Теперь нам приходится искать альтернативные методы, как удовлетворить свои потребности.

Но несмотря на все неудобства #залишайсявдома, у каждого из нас появились новые полезные привычки. Ведь наконец-то есть время на утреннюю зарядку, чтение книг и приготовление полезных вкусняшек.

Ведущая шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале Леся Никитюк поехала «карантинить» в свой родной Хмельницкий. Звезда говорит, что это время она решила уделить своим родным, ведь из-за насыщенного графика съемок ей редко удается бывать дома. Леся признается, что, находясь с семьей, она также несколько изменила свои привычки.

1. Сон

– Я сплю по десять часов. Это придает мне сил. А самое главное, что после такого длительного сна не нужно использовать много кремов и масок для лица. Потому что организм хорошо отдыхает.

2. Спорт

– Ежедневно по 45 минут я занимаюсь спортом. Есть очень классный комплекс упражнений. Девушки, дома заниматься – реально. Поэтому и вы не ленитесь и не ищите отмазки. У меня хорошо подтянутое тело, потому что каждый день продолжаю тренироваться.

3. Еда

– Готовлю что-то классное и легкое. А главное – очень полезное. В моем арсенале появилось много новых рецептов. Теперь ежедневно балую своих родных вкусняшками.

4. Общение

– У меня две племянницы. Рада, что могу проводить с ними много времени. Мы общаемся обо всем на свете (улыбается). А еще я занимаюсь с ними английским и учу их читать. Весело и полезно проводим карантин!