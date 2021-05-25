Спорт и страстные поцелуи: как Джей Ло и Бен Аффлек проводят время в Майами

Звезды / Новости
25 мая 2021
Cosmo

На днях мы рассказывали тебе о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отдыхают в доме певицы в Майами. И, судя по сведениям очевидцев, скучать этой старой-новой парочке не приходится. Так, на днях звезды были замечены на совместной тренировке, во время которой успевали не только усердно заниматься, но и... целоваться между подходами. В комментарии изданию In Touch инсайдеры отметили, что бывшие возлюбленные (или уже снова не бывшие!) не скрывают своих чувств и выглядят «невероятно влюбленными». 

Впрочем, сами Дженнифер и Бен, несмотря на всю очевидность происходящего, новый статус своих отношений пока никак не комментируют. Что ж, будем ждать новостей!

 

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Фото: Gettyimages
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