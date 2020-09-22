Справжнє натхнення: Алла Мазур, котра поборола рак, вперше вийшла в ефір без перуки

Звезды / Новости 22 сентября 2020

Cosmo

Нещодавно Алла Мазур, у котрої діагностували рак молочної залози, поділилася с прихильниками чудовою новиною про те, що вона поборола захворювання. А днями телеведуча вперше вийшла в новинний ефір телеканалу 1+1 без перуки. Таким чином Алла, котра перенесла шість курсів хіміотерапії, хотіла надихнути інших не соромитися візуальних насладків онкозахворювання.

«Головне — очистити організм. А волосся — відросте. І життя підкине вам новий образ: який може виявитись несподівано симпатичним. Навіть модним і актуальним: як виявилось в моєму випадку», — коментує свій новий імідж Мазур в Instagram.

Справжнє натхнення!