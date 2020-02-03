Спустя 12 дней после свадьбы: Памела Андерсон рассталась с мужем

Звезды / Новости 3 февраля 2020

Cosmo

Недавно Памела Андерсон удивила весь мир новостью о том, что тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера Джона Питерса. А спустя менее чем две недели стало известно, что супруги… развелись.

«Мы решили побыть некоторое время порознь, чтобы понять, чего мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Именно поэтому мы решили отложить оформление нашего свидетельства о браке и довериться этому процессу. Спасибо за уважение к нашей личной жизни», — заявила актриса.

Что же, надеемся, что время поможет звездам разобраться в себе и в своих чувствах друг к другу.



