Спустя 12 дней после свадьбы: Памела Андерсон рассталась с мужем

Звезды / Новости
3 февраля 2020
Cosmo

Недавно Памела Андерсон удивила весь мир новостью о том, что тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера Джона Питерса. А спустя менее чем две недели стало известно, что супруги… развелись.

«Мы решили побыть некоторое время порознь, чтобы понять, чего мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Именно поэтому мы решили отложить оформление нашего свидетельства о браке и довериться этому процессу. Спасибо за уважение к нашей личной жизни», — заявила актриса.

Что же, надеемся, что время поможет звездам разобраться в себе и в своих чувствах друг к другу. 


 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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