Спустя 8 лет отношений: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс жалеют о том, как прошла их свадьба

Звезды / Новости 5 августа 2020

Cosmo

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс — одна из самых красивых и крепких пар Голливуда. Но все же в их идеальной жизни был один неидеальный момент. Так, супруги признаются, что жалеют о том, как прошла их свадьба. В частности они сожалеют о выборе места торжества.

Так, свадьба Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса состоялась в 2012 году на плантации на юге США. И в свете сегодняшних событий и движения Black Lives Matter звезды признают, что выбрали не лучшую локацию. По словам Райана, на тот момент они не были знакомы с историей этой плантации и до сих пор мучаются угрызениями совести по этому поводу.

«Мы увидели это место для проведения свадьбы на красивых картинках в Pinterest. Но в день торжества перед нами предстала другая картинка — место, построенное на трагедии. Много лет назад мы во второй раз сыграли свадьбу уже дома, но до сих пор мучаемся угрызениями совести. Это гигантская ошибка», — рассказал Райан в одном из интервью.