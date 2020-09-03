Спустя год после развода: Майли Сайрус ответила на нападки фанатов из-за расставания с Лиамом Хемсвортом

Звезды / Новости 3 сентября 2020

Cosmo

Спустя год после развода и два романа, Майли Сайрус не перестает вспоминать о болезненном расставании с Лиамом Хемсвортом. Напомним, что влюбленные провели вместе около 10 лет и развелись… Через 9 месяцев после свадьбы!

В недавнем интервью певица рассказала, что во всем этом больше всего ее злит и задевает то, что их расставание стало предметом активного обсуждения: «Что на самом деле было ужасно, так это не то, что я и тот, кого я люблю, осознали, что мы больше не любим друг друга так, как раньше. Все в порядке, это можно принять. Я не могу принять, когда тебя винят за содеянное».

После новости о разводе многочисленные фанаты обвиняли звезду в том, что именно она стала виновницей разрыва и якобы изменяла Лиаму с Кейтлин Картер. По словам Майли, все было совершенно иначе. И новые отношения она начала лишь спустя какое-то время после.

«Для меня просто удивительно, что люди думают, что, если они не видели какого-то периода времени, который к этому привел, то его и не было. Например, сегодня ты была счастлива на ковровой дорожке, а завтра ты целуешься со своей подругой в Италии. На самом деле прошло много времени между тем, что вы не видели».

Сейчас сердце звезды снова свободно: совсем недавно Майли рассталась со свои бойфрендом Коди Симпсоном. Лиам же счастлив в отношениях со своей новой девушкой, моделью Габриэллой Брукс.