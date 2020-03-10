«Среди вас есть достаточно смелый, чтобы подняться ко мне?»: Меган Маркл вдохновила мотивационной речью

Звезды / Новости
10 марта 2020
Cosmo

Меган и Гарри только прибыли в Лондон, как тут же стали объектом всеобщего внимания. Кроме невероятных нарядов герцогини и отдохнувшего внешнего вида, в сети также обсуждают и мероприятия, на которых были замечены супруги. Так в Международный женский день Меган Маркл посетила школу в Дагенхеме (один из пригородов Лондона), где выступила перед группой студентов с мотивационной речью о правах женщин.

В какой-то момент герцогиня сказала: «Есть ли среди вас кто-то достаточно смелый, чтобы подняться ко мне и рассказать, чем, по его мнению, важен Международный женский день?». После ее слов один из учеников действительно поднялся на сцену. Меган поприветствовала его и уступила место у микрофона. Парень же, в первую очередь, отметил невероятную красоту герцогини и только потом высказал свое мнение.

По видео очевидно, что визит герцогини был весьма удачным. Подобные мероприятия — это прекрасный способ взаимодействовать с молодым поколением и прививать им толерантность и уважение друг к другу.

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
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