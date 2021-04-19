Стала известна истинная причина расставания Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Звезды / Новости
19 апреля 2021
Cosmo

Недавно слухи о расставании Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса подтвердились официально, что очень расстроило всех поклонников этой потрясающей пары. Тогда звезды сообщили в своем заявлении, что решили остаться друзьями, а инсайдеры подтвердили, что бывшие влюбленные просто решили пойти разными дорогами.

О том же, что на самом деле стало причиной разрыва Джей Ло и Алекса, анонимный источник сообщил на днях изданию E! News. По его словам, инициатива исходила от певицы — на ее решение повлияли слухи о многочисленных изменах бейсболиста. 

«После того, как он предал ее доверие однажды, пути назад нет. Она рада, что приняла это решение, и знает, что Алекс останется в ее жизни, просто теперь в другом качестве», — отметил он. 

Инсайдер также добавил, что Родригес не теряет надежды: «Он уважает ее решение, но очень надеется, что они снова будут вместе».

5 5 1
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Must-visit: путівник

найбільш незвичайними готелями Австрії
Реклама
Читайте также
1
Must-visit: путівник найбільш незвичайними готелями Австрії
2
Похороны принца Филиппа посмотрело больше телезрителей, чем интервью Меган и Гарри Опре Уинфри
3
Как Виктория Бекхэм отметила свой день рождения
4
Личный момент: королева Елизавета II оставила прощальное письмо на гробе принца Филиппа
5
Почему Кейт Миддлтон надела на похороны принца Филиппа украшение Елизаветы II
Звезды / Новости

Как королевская семья прощалась с принцем Филиппом: 15 эмоциональных фото

До слез.        

Звезды / Новости

Больше не холостяк: Иракли Макацария показал свою 19-летнюю возлюбленную

Как тебе эта пара?

COSMO / Тренды

Must-visit: путівник найбільш незвичайними готелями Австрії

Звезды / Новости

Свадьбы не будет: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разорвали помолвку

Шок.

Звезды / Новости

Как королева Елизавета отреагировала на то, что Меган Маркл не будет на похоронах принца Филиппа

Дела семейные.

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Звезды / Новости

«Они неразлучны»: Рианна замечена на свидании с новым бойфрендом

Никому не скрыться от настойчивых папарацци.

Loading...
Звезды / Новости

Держась за руки: невероятное милые новые фото Брэдли Купера и его подросшей дочери Леи

Мимими дня!

Читайте также
1
Как правильно наносить маску для волос, чтобы она работала еще лучше?
2
6 секретов безупречной кожи супермоделей
3
Як правильно доглядати за шкірою, якщо ви підліток: 5 секретів
4
Тоді і зараз: як змінилися члени королівської родини
5
Почему все в восторге от техники кроше, и как носить такие вещи
Звезды / Новости

Будем знакомы: 10 настоящих имен знаменитостей, о которых ты не знала

Джелена Нура Хадид, Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, Оника Таня Марадж, Элизабет Вулридж Грант и другие.

Звезды / Новости

Новость дня: Маколей Калкин впервые стал отцом

Актер назвал сына в честь покойной сестры. 

Звезды / Новости

«Я буду скучать по дедушке»: принц Уильям трогательно прокомментировал смерть принца Филиппа

До слез. 

Звезды / Новости

Без Меган Маркл: принц Гарри срочно прилетел в Великобританию

Чтобы попрощаться с дедушкой.

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Поклонники упрекают принца Гарри и Меган Маркл за холодную реакцию на смерть принца Филиппа

Пара официально прокомментировала печальную новость. И поклонникам королевской семьи этот комментарий не понравился.

Звезды / Новости

Все сложно: Дженнифер Лопес перестала носить обручальное кольцо

Неужели свадьба действительно не состоится?

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Это интересно

Пара века: 10 самых трогательных фото королевы Елизаветы и принца Филиппа

В этот грустный для королевской семьи и всего мира день вспоминаем самые трогательные фото королевы и ее возлюбленного. 

Звезды / Новости

Cупруг королевы Елизаветы ІІ принц Филипп скончался в возрасте 99 лет

Наши соболезнования.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Стало известно, почему Реге Пейдж не появится во втором сезоне сериала «Бриджертоны»

И собираются ли его кем-то заменить.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.