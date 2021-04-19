Стала известна истинная причина расставания Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Звезды / Новости 19 апреля 2021

Cosmo

Недавно слухи о расставании Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса подтвердились официально, что очень расстроило всех поклонников этой потрясающей пары. Тогда звезды сообщили в своем заявлении, что решили остаться друзьями, а инсайдеры подтвердили, что бывшие влюбленные просто решили пойти разными дорогами.

О том же, что на самом деле стало причиной разрыва Джей Ло и Алекса, анонимный источник сообщил на днях изданию E! News. По его словам, инициатива исходила от певицы — на ее решение повлияли слухи о многочисленных изменах бейсболиста.

«После того, как он предал ее доверие однажды, пути назад нет. Она рада, что приняла это решение, и знает, что Алекс останется в ее жизни, просто теперь в другом качестве», — отметил он.

Инсайдер также добавил, что Родригес не теряет надежды: «Он уважает ее решение, но очень надеется, что они снова будут вместе».