Стала мамой, а через год — еще и дважды бабушкой: в семье 44-летней певицы Sia пополнение

Звезды / Новости
1 июля 2020
Cosmo

Недавно самая загадочная певица в западном шоу-бизнесе Sia призналась, что усыновила двух 18-летних мальчиков в прошлом году. «Из-за возраста у них почти не было шансов попасть в приемную семью. Я их очень люблю», — отметила тогда звезда. А на днях стало известно, что певица успела стать еще и дважды бабушкой — у одного из ее приемных сыновей родились двойняшки.

«У моего младшего сына родились двое детей. Я была в шоке, но сейчас уже пришла в себя. Они зовут меня Нана», — поделилась Sia во время нового интервью в шоу Zane Lowe`s на платформе Apple Music.

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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