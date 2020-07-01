Стала мамой, а через год — еще и дважды бабушкой: в семье 44-летней певицы Sia пополнение

Звезды / Новости 1 июля 2020

Cosmo

Недавно самая загадочная певица в западном шоу-бизнесе Sia призналась, что усыновила двух 18-летних мальчиков в прошлом году. «Из-за возраста у них почти не было шансов попасть в приемную семью. Я их очень люблю», — отметила тогда звезда. А на днях стало известно, что певица успела стать еще и дважды бабушкой — у одного из ее приемных сыновей родились двойняшки.

«У моего младшего сына родились двое детей. Я была в шоке, но сейчас уже пришла в себя. Они зовут меня Нана», — поделилась Sia во время нового интервью в шоу Zane Lowe`s на платформе Apple Music.

Отличные новости!