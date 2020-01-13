Стальной пресс и стройные ноги: 52-летняя Николь Кидман показала идеальную фигуру в купальнике

Звезды / Новости 13 января 2020

Cosmo

Не знаем, как ей это удается, но в свои 52 Николь Кидман выглядит просто невероятно – звезда то и дело радует цветущим видом и сексуальными образами на красных дорожках. А днях в сети появились фото, на которых актриса демонстрирует идеальную фигуру в купальнике – на них она позирует в синем ретро-купальнике, состоящем из бюста с рюшами и плавок с завышенной талией. Поклонники отметили превосходную физическую форму Николь и засыпали ее комплиментами.

Стальной пресс, бесконечные стройные ноги – мы, безусловно, присоединяемся к комплиментам. Просто красотка!