Стало известно имя самого сексуального мужчины 2020 года

Звезды / Новости
18 ноября 2020
Cosmo

Ежегодно, начиная с 1985-ого года, журнал People определяет самого сексуального мужчину из мира шоу-бизнеса. Первым обладателем награды в истории стал Мэл Гибсон, а позже в числе победителей не раз оказывались Брэд Питт, Джонни Дэпп, Джордж Клуни, Джуд Лоу, Мэттью Макконахи и другие секс-символы. 

В этом году титул достался 33-летнему актеру Майклу Б. Джордану, наиболее известному по фильмам «Черная пантера», «Крид: Наследие Роки», «Крид 2» и не только. 

«Моя бабушка смотрит на меня с небес и говорит: «Это мой малыш!» Спасибо People за звание!» — написал актер в своем инстаграм. 

Как тебе выбор?

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/people, instagram.com/michaelbjordan
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