Стало известно имя самого сексуального мужчины 2020 года

Звезды / Новости 18 ноября 2020

Cosmo

Ежегодно, начиная с 1985-ого года, журнал People определяет самого сексуального мужчину из мира шоу-бизнеса. Первым обладателем награды в истории стал Мэл Гибсон, а позже в числе победителей не раз оказывались Брэд Питт, Джонни Дэпп, Джордж Клуни, Джуд Лоу, Мэттью Макконахи и другие секс-символы.

В этом году титул достался 33-летнему актеру Майклу Б. Джордану, наиболее известному по фильмам «Черная пантера», «Крид: Наследие Роки», «Крид 2» и не только.

«Моя бабушка смотрит на меня с небес и говорит: «Это мой малыш!» Спасибо People за звание!» — написал актер в своем инстаграм.

Как тебе выбор?