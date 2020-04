Стало известно, как Кэти Перри и Орландо Блум хотят назвать свою будущую дочь

На днях Кэти Перри и Орландо Блум весьма необычным образом объявили поклонникам, что ждут девочку. А немного позже близкий друг певицы рассказал в подкасте The Naughty But Nice with Rob, что супруги планируют назвать дочь в честь бабушки Кэти Энн Перл Хадсон, которая умерла в марте этого года. Ее звезда не раз упоминала как пример для подражания и личность, которая сформировала ее сильнее всего.

Исходя из двойного имени женщины, у будущих родителей есть выбор, и нам каждый из вариантов — будь то Энн или Перл — кажется очень удачным. А тебе как?