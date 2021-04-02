Стало известно, кто из королевской семьи стоит за расистскими выпадами в адрес Меган Маркл и малыша Арчи

Звезды / Новости 2 апреля 2021

Cosmo

В своем интервью Опре Уинфри принц Гарри и Меган Маркл затронули множество непростых тем — в частности, супруги признались в том, что некоторых из их родственников волновал цвет кожи их сына Арчи. С тех пор многие гадали, кто именно из королевской семьи выражал беспокойство по этому поводу. И, по словам автора книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл, этим человеком является дочь королевы Елизаветы — принцесса Анна.

Впрочем, по мнению королевского биографа, ее волновал не столько цвет кожи Арчи, сколько происхождение Меган и ее нежелание проявить уважение к британским традициям. По словам эксперта, принцесса Анна с самого начала выступала категорически против этого брака и предполагала, что он может нанести удар по репутации королевской семьи и отрицательно отразиться на их ребенке. Меган и Гарри же, уверена Кэмпбелл, просто неверно истолковали замечание Анны по поводу культурных различий, приняв его за намек на цвет кожи.