Стало известно, кто из близких друзей помогает Ким Кардашьян и Канье Уэсту спасти брак

Звезды / Новости 5 августа 2020

Cosmo

Разговоров о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся, в последнее время становится все больше. Некоторые инсайдеры сообщают, что супруги уже год не живут вместе, но на днях от близкого к паре источника появилась новая информация.

По информации таблоида The Sun, Канье покинул ранчо в Вайоминге и вернулся к Ким в Лос-Анджелес. А решать семейные проблемы им помогает их близкий друг — американский пастор Рич Уилкерсон, который стал духовным наставником Уэста еще в 2014 году и поженил Ким с Канье.

«Грядущая поездка Ким и Канье – это не романтический семейный отдых. Это скорее шанс для них воссоединиться вдали от хаоса Вайоминга и приближенных рэпера, которые потакают каждому его желанию. А он — давний друг семьи, поэтому Ким надеется, что вмешательство пастора спасет их брак с Канье», — рассказал инсайдер изданию The Sun.