Стало известно, почему Реге Пейдж не появится во втором сезоне сериала «Бриджертоны»

Звезды / Новости
8 апреля 2021
Cosmo

Недавно мы делились с тобой грустной новостью о том, что в новом сезоне сериала «Бриджертоны» мы не увидим Реге Пейджа, который сыграл герцога Гастингса. Как оказалось, создатели суперпопулярного шоу изначально запланировали, что каждый сезон будет посвящен отдельной сюжетной линии. В частности, во втором сезоне внимание зрителей будет сфокусировано на Энтони Бриджертоне и его поисках второй половинки. 

Впрочем, несмотря на это, создатели все же предлагали Пейджу, контракт с которым был подписан только на первый сезон, появиться в нескольких сериях продолжения в роли второстепенного персонажа. За участие в каждой из серий, по информации западных изданий, актеру предлагали гонорар размером в 50 тысяч долларов. Герцог Гастингс же от предложения отказался.

Очень жаль!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/bridgertonnetflix
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