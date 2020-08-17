Стало відомо, хто зіграє принцесу Діану у фінальних сезонах серіалу «Корона»

Звезды / Новости
17 августа 2020
Cosmo

В Netflix обрали акторку на роль принцеси Діани у п`ятому та шостому сезонах серіалу «Корона» — її зіграє австралійка Елізабет Дебікі, котру ти точно знаєш за участю у проектах «Нічний адміністратор», «Великий Гетсбі» та «Тенет» (він з`явиться на екранах наприкінці серпня). 

«Дух принцеси Діани, її слова та дії живуть у серцях багатьох людей. Приєднатися до роботи над цим серіалом, котрий зачепив мене ще з першого епізоду — справжня честь та привілей для мене», — зізналася Елізабет. 

Зйомки п`ятого сезону стартують влітку 2021 року. Четвертий сезон вже знято, однак остаточна дата релізу наразі невідома. 

Як тобі вибір? 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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