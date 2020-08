Стало відомо, хто зіграє принцесу Діану у фінальних сезонах серіалу «Корона»

В Netflix обрали акторку на роль принцеси Діани у п`ятому та шостому сезонах серіалу «Корона» — її зіграє австралійка Елізабет Дебікі, котру ти точно знаєш за участю у проектах «Нічний адміністратор», «Великий Гетсбі» та «Тенет» (він з`явиться на екранах наприкінці серпня).

«Дух принцеси Діани, її слова та дії живуть у серцях багатьох людей. Приєднатися до роботи над цим серіалом, котрий зачепив мене ще з першого епізоду — справжня честь та привілей для мене», — зізналася Елізабет.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B