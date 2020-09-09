Стильная и дерзкая: 23-летняя дочь Мадонны Лурдес снялась в новом рекламном кампейне

Звезды / Новости 9 сентября 2020

Cosmo

23-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон уверенно покоряет мир моды — девушка не раз принимала участие в модных показах и становилась главной героиней рекламных кампаний брендов. А сейчас к списку профессиональных побед Лурдес добавилось участие в кампейне новой осенне-зимней коллекции adidas, созданной в коллаборации со Стеллой Маккартни.

Интересно, что в этот раз Лурдес стала не только лицом кампании, но и вторым режиссером и хореграфом. В съемке также приняли участие талантливые представители молодого поколения и друзья модели. Получилось стильно!