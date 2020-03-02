Стильные и влюбленные: Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на прогулке в Нью-Йорке

Звезды / Новости 2 марта 2020

Cosmo

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне стараются лишний раз не афишировать свой роман, и за все время отношений они лишь однажды появились вместе на официальном мероприятии — на церемонии «Оскар-2020». И лишь в объективы папарацци влюбленные попадают вместе немного чаще.

Так, на этих выходных звезды были замечены на прогулке в Нью-Йорке — оба были одеты в стильные повседневные луки и выглядели абсолютно счастливыми. Особенно поклонников пары умилил способ модели согреть руки — в кармане теплой куртки любимого. Судя по улыбке Лео, ему этот жест также показался очень трогательным.

Обожаем эту пару, а ты?