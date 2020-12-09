Стильный, праздничный и очень сексуальный декабрь: холостячка Ксения Мишина украсила обложку нового Cosmopolitan
Girls, праздник приближается, и мы рады представить вам наш долгожданный декабрьский номер с главной холостячкой страны Ксенией Мишиной на обложке.
В праздничном Cosmo, который вы все с нетерпением ждали, читайте о таком:
- Давай без короны: как устроить вечеринку дома и выбрать подарки для близких
- Новый год, новая ты: обещания самой себе и большой астропрогноз на 2021
- Cosmo Beauty Awards: главные продукты года
- Меняем секс к лучшему: новые реалии вашей близости
- 15 способов одеться тепло и нарядно
- Интервью с Ксенией Мишиной
и не только! Новый номер уже в продаже. Ищите его в сетевых магазинах и киосках своего города.