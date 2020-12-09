Стильный, праздничный и очень сексуальный декабрь: холостячка Ксения Мишина украсила обложку нового Cosmopolitan

Звезды / Новости 9 декабря 2020

Cosmo

Girls, праздник приближается, и мы рады представить вам наш долгожданный декабрьский номер с главной холостячкой страны Ксенией Мишиной на обложке.

В праздничном Cosmo, который вы все с нетерпением ждали, читайте о таком:

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Интервью с Ксенией Мишиной

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