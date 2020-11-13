Стильный ноябрь: Алла Костромичева украсила обложку нового номера Cosmopolitan
Мы знаем, как вы ждали новенький Cosmo, поэтому с радостью представляем вам наш яркий, осенний и очень стильный ноябрьский номер, обложку которого украсила украинская модель, судья проекта «Топ-модель по-украински» и просто настоящая Cosmo girl Алла Костромичева.
В новом выпуске читайте о таком:
- Вечер классики: старые ромкомы, музыка старше тебя и мода 80-х
- Sex-мифы, о которых пора забыть (мы же все взрослые люди)
- Вогнали в краску: главная бьюти-проблема этого года
- Как не попасть на работу к несносному боссу
- Интервью с Аллой Костромичевой
и не только!
Новый номер ждет вас с понедельника, 16 ноября, в сетях Novus, Billa, Сильпо, Auchan и Varus в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, или по подписке у нас на сайте.