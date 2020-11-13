Стильный ноябрь: Алла Костромичева украсила обложку нового номера Cosmopolitan

Звезды / Новости 13 ноября 2020

Cosmo

Мы знаем, как вы ждали новенький Cosmo, поэтому с радостью представляем вам наш яркий, осенний и очень стильный ноябрьский номер, обложку которого украсила украинская модель, судья проекта «Топ-модель по-украински» и просто настоящая Cosmo girl Алла Костромичева.

В новом выпуске читайте о таком:

Вечер классики: старые ромкомы, музыка старше тебя и мода 80-х

Sex-мифы, о которых пора забыть (мы же все взрослые люди)

Вогнали в краску: главная бьюти-проблема этого года

Как не попасть на работу к несносному боссу

Интервью с Аллой Костромичевой

и не только!

Новый номер ждет вас с понедельника, 16 ноября, в сетях Novus, Billa, Сильпо, Auchan и Varus в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, или по подписке у нас на сайте.