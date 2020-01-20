Страсти на красной дорожке: Брэд Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о возможном романе

Звезды / Новости
20 января 2020
Cosmo

Слухи о возможном воссоединении Брэда Питта и Дженнифер Энистон не утихают уже не первый месяц. Так, недавно все мы обсуждали, как Джен с умилением смотрела на Брэда, когда тому вручали «Золотой глобус», а вчера на церемонии SAG Awards 2020 бывшие супруги трогательно обнимались, встретившись на ковровой дорожке, чем подкинули дров в костер подобных сплетен.

Должны отметить, что встреча действительно была очень милой и дружественной — обнявшись, актеры еще какое-то время мило поболтали, а когда Дженнифер Энистон выступала на сцене с речью, Брэд Питт ловил каждое ее слово, не отрываясь от экрана. Впрочем, что говорить — смотри сама!

3 5 5
Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Лучшие образы для

встречи нового года от Анны Ризатдиновой, Алины Френдий и Анны Андрес
Лучшее место для

зимнего отдыха
Тимур Мирошниченко

Александра Кучеренко, Таня Парфильева и Ваня Крышталь об идеальном празднике
Читайте также
1
Брюки клеш от колена: тренд 90-х, который сегодня обожают супермодели
2
Принц Гарри впервые прокомментировал отказ от королевских обязанностей
3
Фото дня: воссоединение Дженнифер Энистон и Брэда Питта
4
Рианна рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем
5
Милла Йовович рассказала о проблемах на последних неделях беременности
Звезды / Новости

«Когда мы с Меган поженились, мы были полны надежд»: принц Гарри взорвал сеть очень откровенной речью

До слез.

Звезды / Новости

Такая, как есть: Ким Кардашьян показала лицо без макияжа

Естественность ей к лицу.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Настя Каменских появилась в мексиканском Playboy

Горячая штучка!

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новость дня: Никита Добрынин сделал предложение Даше Квитковой

Она сказала «да».

Звезды / Новости

«Уильям больше не хочет детей»: Кейт Миддлтон прокомментировала слухи о своей четвертой беременности 

На фоне слухов о беременности герцогини.    

Звезды / Новости
Надо прочитать

Без макияжа и в расстроенных чувствах: Дженнифер Энистон встревожила поклонников своим внешним видом на новых фото

Всему виной Брэд Питт? 

Звезды / Новости
Надо прочитать

Не Гарри и Меган едиными: чем зарабатывают на жизнь другие члены королевской семьи

Оказывается, герцоги Сассекские не первые, кто захотели сами себя обеспечивать.

Звезды / Новости
Это интересно

Ирина Шейк, Даутцен Крез или Синди Кроуфорд: узнай, какая ты модель по знаку зодиака 

Двенадцать самых красивых моделей воплотили свои астрологические знаки в календаре Карин Ройтфельд. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Все-таки не Леди Гага: Брэдли Купера заподозрили в романе с новой «девушкой Бонда»

Вот это новости. 

Звезды / Новости
Это интересно

Больше не один: 50-летний Мэттью Перри появился на публике со своей 28-летней девушкой

Очень рады за него!

Звезды / Новости

Нежность: 29-летняя племянница принцессы Дианы была замечена за поцелуями со своим 61-летним женихом

Пара появилась на публике впервые после новости о помолвке.

Звезды / Новости
Это интересно

Новость дня: Билли Айлиш исполнит саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде

Будет круто!

Звезды / Новости
Это интересно

Прощай, Илон Маск: Эмбер Херд застали за горячими поцелуями с… девушкой!

Кто стал новой избранницей актрисы?  

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Каждый из нас сам по себе»: принцы Уильям и Гарри официально прокомментировали слухи об их ссоре

Братья объединились, чтобы наконец расставить все точки над «і».  

Звезды / Новости

Это официально: королева Елизавета приняла решение о будущем принца Гарри и Меган Маркл

На экстренной встрече в Сандрингеме.

Читайте также
1
Лучшие образы для встречи нового года от Анны Ризатдиновой, Алины Френдий и Анны Андрес
2
Лучшее место для зимнего отдыха
3
Тимур Мирошниченко, Александра Кучеренко, Таня Парфильева и Ваня Крышталь об идеальном празднике
4
Мастер провокации: Кара Делевинь в мужском костюме на голое тело
5
Стали відомі імена всіх учасників нацвідбору на «Євробачення-2020»
 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.