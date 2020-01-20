Страсти на красной дорожке: Брэд Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о возможном романе

Звезды / Новости 20 января 2020

Cosmo

Слухи о возможном воссоединении Брэда Питта и Дженнифер Энистон не утихают уже не первый месяц. Так, недавно все мы обсуждали, как Джен с умилением смотрела на Брэда, когда тому вручали «Золотой глобус», а вчера на церемонии SAG Awards 2020 бывшие супруги трогательно обнимались, встретившись на ковровой дорожке, чем подкинули дров в костер подобных сплетен.

Должны отметить, что встреча действительно была очень милой и дружественной — обнявшись, актеры еще какое-то время мило поболтали, а когда Дженнифер Энистон выступала на сцене с речью, Брэд Питт ловил каждое ее слово, не отрываясь от экрана. Впрочем, что говорить — смотри сама!