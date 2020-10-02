Страсти накаляются: Брэд Питт попросил коллегу Анджелины Джоли дать показания против нее в деле опеки над детьми

Звезды / Новости 2 октября 2020

Cosmo

Только в СМИ стали появляться новости о заметном потеплении в отношениях бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта, как новый роман последнего свел все на нет. Ходят слухи, что Анджелина очень недовольна избранницей актера, 27-летней супермоделью Николь Потуральски. И даже запретила бывшему мужу видеться с детьми.

Брэд Питт, в свою очередь, сделал ответный ход: актер попросил коллегу Джоли, актрису Джиллиан Арменанте («Прерванная жизнь», «Ее сердце») дать показания против Джоли в деле об опеке над детьми. Кроме того, актер намерен привлечь в процесс психологов и устроить Джоли перекрестный допрос.

Не верится, что когда-то такая счастливая пара теперь решает свои проблемы так.