Страсти по-итальянски: актрисы Моника Беллуччи и Кароль Буке в роли влюбленных в новой фотосессии

Звезды / Новости 17 августа 2021

Cosmo

На днях в прокат выходит фильм «Фантазии» (Les fantasmes), в котором итальянка Моника Беллуччи и француженка Кароль Буке сыграли влюбленных. В преддверии громкой премьеры легендарные актрисы снялись в чувственной фотосессии для французского издания Paris Match.

В объективе фотографа Матье Сезара кинодивы воссоздали то взаимное притяжение, которое зрители совсем скоро увидят своими глазами на больших экранах. А на одном из снимков Моника и Кароль позируют за миг до поцелуя.

Просто пожар!