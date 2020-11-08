«Студия попросила меня отказаться от роли»: Джонни Депп не будет сниматься в «Фантастических тварях» из-за проигрыша в суде

Звезды / Новости 8 ноября 2020

Cosmo

На минувшей неделе мы рассказывали тебе о том, что Высокий суд Лондона вынес окончательное решение по делу о клевете, отклонив иск Джонни Деппа и признав утверждения об избиениях и унижениях Эмбер Херд, которые содержались в материале издания The Sun, соответствующими действительности.

Актриса уже успела отметить свою победу в кругу родных и близких, тогда как ее экс-супруг... лишился роли в третьей части «Фантастических тварей». Об этом Депп сообщил в своих соцсетях.

«Я хочу, чтобы вы знали, что студия Warner Bros. попросила меня отказаться от роли Гриндевальда в «Фантастических тварях». Я отнесся к этой просьбе с уважением и согласился», — написал он.

Также актер поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что собирается продолжать доказывать свою невиновность в суде.