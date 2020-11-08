«Студия попросила меня отказаться от роли»: Джонни Депп не будет сниматься в «Фантастических тварях» из-за проигрыша в суде

Звезды / Новости
8 ноября 2020
Cosmo

На минувшей неделе мы рассказывали тебе о том, что Высокий суд Лондона вынес окончательное решение по делу о клевете, отклонив иск Джонни Деппа и признав утверждения об избиениях и унижениях Эмбер Херд, которые содержались в материале издания The Sun, соответствующими действительности. 

Актриса уже успела отметить свою победу в кругу родных и близких, тогда как ее экс-супруг... лишился роли в третьей части «Фантастических тварей». Об этом Депп сообщил в своих соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Johnny Depp (@johnnydepp) 6 Ноя 2020 в 8:15 PST

«Я хочу, чтобы вы знали, что студия Warner Bros. попросила меня отказаться от роли Гриндевальда в «Фантастических тварях». Я отнесся к этой просьбе с уважением и согласился», — написал он.

Также актер поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что собирается продолжать доказывать свою невиновность в суде. 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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