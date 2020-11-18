Подруга Кейт Миддлтон рассказала о том, действительно ли будущая герцогиня подстроила знакомство и свадьбу с принцем Уильямом

Звезды / Новости 18 ноября 2020

Cosmo

В западной прессе, со ссылкой на королевских биографов, не раз появлялась версия о том, что Кейт Миддлтон специально подстроила свое знакомство с принцем Уильямом, чтобы впоследствии выйти замуж за наследника престола. Именно для этого, по словам источников, будущая герцогиня отказалась от обучения в Эдинбургском университете, отдав предпочтение Сент-Эндрюсу, в котором и встретилась с будущим мужем. Они также утверждают, что на этот шаг Кейт подтолкнула ее невероятно амбициозная мама Кэрол.

Об этих предположениях на днях высказалась школьная подруга герцогини Кембриджской. Девушка рассказала газете The Mail on Sunday, что Миддлтон определенно не планировала роман с принцем, так как ненавидела саму идею жить на виду у общественности.

«Все, чего хотела Кэтрин, — это муж, дом в деревне, куча детей, собака и классная кухня. Тогда как Пиппа всегда хотела быть успешным адвокатом и работать в городе, Кейт была больше похожей на отца. Она хотела счастливой домашней обстановки и заботиться о своей семье», — отметила она.

«Стать членом королевском семьи, оказаться в центре всеобщего внимания — последнее, чего она хотела бы. Но она влюбилась в Уильяма, который оказался наследником престола. Она вышла замуж за него, НЕСМОТРЯ на его статус, а не ИЗ-ЗА него», — добавила школьная подруга Миддлтон.

Мы так и думали!