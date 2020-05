«Сумерки» возвращаются: автор книги написала новый роман о Белле и Эдварде

Писательница Стефани Майер преподнесла большой сюрприз для поклонников вампирской саги «Сумерки». Вчера в эфире шоу Good Morning America она заявила, что уже 4 августа выйдет новая часть книги под названием «Midnight Sun» («Солнце полуночи»). Майер отметила, что это не продолжение серии «Сумерки», а новый роман, в котором будут пересказаны события первой части от лица вампира Эдварда Каллена.

«Настало безумное время, и я сомневалась, правильно ли выбрала время для этой книги. Но некоторые из вас так долго ждали. Мне показалось нечестным заставлять вас ждать ещё дольше. Надеюсь, эта книга поможет вам отвлечься от реального мира», - отметила писательница.

