«Сумерки» возвращаются: автор книги написала новый роман о Белле и Эдварде

Звезды / Новости
5 мая 2020
Cosmo

Писательница Стефани Майер преподнесла большой сюрприз для поклонников вампирской саги «Сумерки». Вчера в эфире шоу Good Morning America она заявила, что уже 4 августа выйдет новая часть книги под названием «Midnight Sun» («Солнце полуночи»). Майер отметила, что это не продолжение серии «Сумерки», а новый роман, в котором будут пересказаны события первой части от лица вампира Эдварда Каллена.

           

«Настало безумное время, и я сомневалась, правильно ли выбрала время для этой книги. Но некоторые из вас так долго ждали. Мне показалось нечестным заставлять вас ждать ещё дольше. Надеюсь, эта книга поможет вам отвлечься от реального мира», - отметила писательница.

0 5 0
Автор: Анастасия Благодарная
Фото: Gettyimages/Fotobank.ua
Спецпроекты
Пройди тест и узнай

какой аромат тебе подходит
Ганна Різатдінова:

"Поки не знайдеш із собою спільної мови, не почнеш помічати в собі прекрасне, мейкап чи ботокс безсилі"
Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
Ганна Різатдінова: "Поки не знайдеш із собою спільної мови, не почнеш помічати в собі прекрасне, мейкап чи ботокс безсилі"
3
Хлоя Севиньи впервые стала мамой
4
Илон Маск и Граймс стали родителями
5
«Я полностью разбита и опустошена», – Эмбер Херд о смерти матери
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«А что я сделала, чтобы помочь?»: Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после громкого скандала

Правильные выводы. 

Звезды / Новости

Как кадр из романтического фильма: Меган Маркл и принц Гарри рассказали, какое свое фото любят больше всего

Оно и правда просто невероятное!

Звезды / Новости

Тяжелый удар: Меган Маркл проиграла первый этап суда против британских таблоидов

Неожиданно.

Stay home with Cosmopolitan
1
Новые правила: до какого числа продлили карантин в Украине и на каких условиях
2
61-летняя Мадонна переболела коронавирусом
3
У wish-list: благодійний фонд випустив Добрий блокнот, що надихає змінювати світ
4
Це офіційно: Кабмін продовжив карантин в Україні
5
Мечты сбываются: Дженнифер Энистон пригласила поклонников на съемки нового эпизода сериала «Друзья»
Звезды / Новости

Копия мамы: 17-летняя дочь Кейт Мосс снялась для обложки глянца

Новое поколение.

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Джиджи Хадид призналась, что не планировала так скоро раскрывать беременность

«Конечно, мы бы хотели сами решить, когда рассказывать всем о беременности...»

Звезды / Новости
Об этом все говорят

61-летняя Мадонна переболела коронавирусом

Сама того не подозревая. 

Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
Как перестать бояться возраста: 4 лайфхака, которые стоит взять на заметку каждому
3
Ешь жир и худей: за что мы полюбили кетогенную диету
4
100 крутых фильмов по версии читателей ELLE
5
Видеоурок: как растягивается прима-балерина Катерина Кухар
Звезды / Новости

Новая пара? В сети обсуждают фото поцелуя Селены Гомес и Тимоти Шаламе

Они отлично смотрятся вместе. 

Звезды / Новости

«Весь мир был шокирован, и я тоже»: Дженнифер Энистон рассказала о том, как узнала об измене Брэда Питта

Откровенно о самом больном. 

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Катя Сильченко

Ни холодно ни жарко: твой гардероб для межсезонья

Дважды в одну реку: давать ли шанс бывшему?

Жизнь в розовом цвете. Как найти работу в beauty-индустрии

Wish list: 32 лучших beauty-средства, в которые мы влюблены

Sex-игрушки для настоящих принцесс
Звезды / Новости

Еще больше мышц и идентичное лицо: в сети обсуждают двойника Дженнифер Лопес

Так вообще бывает?!

Звезды / Новости

Вино и хачапури: Екатерина Кухар раскрыла свое меню во время карантина

Даже примы-балерины позволяют себе маленькие слабости!

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Это интересно

«Его жизнь перевернулась с ног на голову»: друг принца Гарри рассказал, что тот скучает за прежними обязанностями

Да, поначалу он был очень счастлив. Но совсем не ожидал такого поворота событий!   

Звезды / Новости

Скоро пополнение: бывший муж Меган Маркл поделился трогательным фото с беременной женой

Такие милые!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«В сентябре я стану бабушкой»: мама супермодели Джиджи Хадид подтвердила слухи о ее беременности

И рассказала, что все безумно рады этому событию!  

Звезды / Новости

Прозрачно и откровенно: Эмили Ратаковски показала новые модные купальники своего бренда

Разве может быть еще горячее?

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

С самым важным мужчиной, но не с Уильямом: королевский фотограф рассказал о любимом свадебном фото Кейт Миддлтон

Оно и правда очень красивое!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.