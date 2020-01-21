Все подробности: стало известно, прибегала ли Камерон Диаз к услугам суррогатной матери

Звезды / Новости
21 января 2020
Cosmo

Недавно 47-летняя Камерон Диаз впервые стала мамой у актрисы и ее мужа Бенджи Мэддена подилась дочь, которую они назвали Редддикс. Уже спустя две недели звезда впервые появилась на публике, и, глядя на ее стройную фигуру, поклонники сделали вывод, что первенца Камерон родила суррогатная мать. Подробностями поделилось издание The Blast, у которого есть доступ к свидетельству о рождении ребенка.

Так, оказалось, что у дочери Диаз есть еще и второе имя — Хлое Уайлдфлауэр. Графа «биологическая мать» скрыта из-за конфиденциальности, а в строчке «отношение к ребенку» указано «power of attorney», что означает «официальный доверенный документ». Судя по этой формулировке, ребенка для актрисы и правда выносила суррогатная мать. 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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