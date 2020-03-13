Свадьба принцессы Беатрис под угрозой: половина гостей не сможет присутствовать

Звезды / Новости
13 марта 2020
Cosmo

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци планировали сыграть свадьбу 29-го мая. Однако если раньше общественность интересовало, будут ли присутствовать на мероприятии Гарри и Меган, то сейчас сам ивент под большим вопросом.

Суть в том, что родственники жениха (практически большая часть приглашенных) родом из Италии. И соответственно, из-за ситуации с коронавирусом гости физически не смогут присутствовать. Напомним, сейчас Италия закрывает границы и вводит карантин в связи с большим количеством зараженных.

Пока неизвестно, как поступят в этой ситуации Беатрис и Эдоардо. Будем надеяться, что до конца мая ситуация с вирусом разрешится и свадьба состоится в запланированную дату.

0 5 0
Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
Спецпроекты
Иракли Макацария:

«Если я живу с человеком, для меня имеет большое значение вдыхать его аромат по утрам»
Пройди тест и узнай

какой аромат тебе подходит
Ганна Різатдінова

розкрила секрети успiху в спортi i koханнi
Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
Ганна Різатдінова розкрила секрети успiху в спортi i koханнi
3
Бен Аффлек подтвердил слухи о романе с новой «девушкой Бонда»
4
Вайнона Райдер заступилась за Джонни Деппа
5
Белла Хадид показала новую стрижку
Звезды / Новости

«Она не устает признаваться друзьям, что счастлива»: инсайдер объяснил быстрое отбытие Меган Маркл в Канаду

Герцогиня уже вернулась из Лондона к крохе-сыну Арчи.  

Звезды / Новости

Поцелуи на пляже: Бен Аффлек и Ана де Армас подтвердили свой роман

Новая пара в Голливуде.

Звезды / Новости
Надо прочитать

«Это безумие»: дети Тома Хэнкса и Риты Уилсон рассказали об их самочувствии

Сыновья актеров просят не впадать в панику.

Звезды / Новости
Это интересно

«Для меня важна любовь на всех уровнях»: девушка Киану Ривза прокомментировала их свадьбу

Звезды / Новости
Надо прочитать

«Она все еще чувствует боль»: инсайдер рассказал, как Кейт Миддлтон переносит визит Меган и Гарри

Герцогиня Кембриджская никак не может забыть прошлого.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новость дня: у Тома Хэнкса и его жены обнаружили коронавирус

Болезни без разницы, звезда ты или нет.

Loading...
Звезды / Новости
Надо прочитать

Остаточний вердикт: Харві Вайнштейна засудили до 23 років позбавлення волі

Нарешті ця історія закінчиться.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Ее надо убить»: в сети обсуждают угрозы Харви Вайнштейна в адрес Дженнифер Энистон

Скандал продолжается.

Звезды / Новости
Надо прочитать

Ничего лишнего: Белла Хадид показала, как выглядит без макияжа

Такой она чаще бывает в повседневной жизни.

Звезды / Новости

Читаем по губам: эксперт расшифровал, что Гарри сказал Меган после холодного приветствия Уильяма и Кейт

Кажется, Гарри довольно сильно задело поведение брата.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Группа «Время и Стекло» объявила дату последнего концерта

"Наше время истекло".

Звезды / Новости
Надо прочитать

Новость дня: Дженна Деван и Стив Кази стали родителями

Отец малыша уже поделился первыми фото.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

На костылях и под присмотром мамы: Шайло Джоли-Питт впервые после операции появилась на публике

Малышка!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Паника в сети: группа «Время и Стекло» уходит со сцены?

Надя Дорофеева и Позитив представили новую (и, возможно, последнюю) видеоработу.  

Звезды / Новости
Надо прочитать

«Среди вас есть достаточно смелый, чтобы подняться ко мне?»: Меган Маркл вдохновила мотивационной речью

Очевидно, герцогиню эта тема очень волнует!

Читайте также
1
Иракли Макацария: «Если я живу с человеком, для меня имеет большое значение вдыхать его аромат по утрам»
2
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
3
Две подруги: Николь Кидман опубликовала редкое фото с мамой
4
С высоты птичьего полета: где в Киеве отпраздновать свадьбу своей мечты
5
Редкий кадр: Аманда Сейфрид трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.