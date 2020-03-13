Свадьба принцессы Беатрис под угрозой: половина гостей не сможет присутствовать

Звезды / Новости 13 марта 2020

Cosmo

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци планировали сыграть свадьбу 29-го мая. Однако если раньше общественность интересовало, будут ли присутствовать на мероприятии Гарри и Меган, то сейчас сам ивент под большим вопросом.

Суть в том, что родственники жениха (практически большая часть приглашенных) родом из Италии. И соответственно, из-за ситуации с коронавирусом гости физически не смогут присутствовать. Напомним, сейчас Италия закрывает границы и вводит карантин в связи с большим количеством зараженных.

Пока неизвестно, как поступят в этой ситуации Беатрис и Эдоардо. Будем надеяться, что до конца мая ситуация с вирусом разрешится и свадьба состоится в запланированную дату.