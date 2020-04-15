Свадьбе быть! Дженнифер Лопес рассекретила место торжества

Звезды / Новости 15 апреля 2020

Cosmo

Свадьба таки состоится! Несмотря на слухи об очередной отмене торжества, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес таки поженятся, и нам уже известно, где состоится свадьба.

Так, в недавнем интервью для Эллен Дедженерес сама Дженнифер призналась, что торжество пришлось перенести на пока неопределенную дату. Все — из-за вспышки коронавируса. Но анонимный источник, приближенный к паре, уверяет, что хоть дата и поменялась, но место свадьбы уже выбрано окончательно. Свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса состоится в Италии и там уже «все было запланировано и оплачено».

Он также добавил: «Очевидно, им пришлось отложить торжество из-за коронавируса, но Джей Ло хочет устроить свадьбу вскоре после того, как все вернется на круги своя. Она хочет, чтобы на церемонии присутствовали только члены семьи и самые близкие друзья».