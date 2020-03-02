Неожиданно: Меган Маркл посетит Met Gala 2020

Звезды / Новости
2 марта 2020
Cosmo

Меган и Гарри может быть и сложат королевские полномочия в марте, однако точно не избавятся от всеобщего внимания. Кроме слухов о переезде в США и дружбе со многими голливудскими знаменитостями, супруги, по всей видимости, не собираются терять связи с общественностью.

Так, The Sun сообщает, что Меган посетит Бал Института костюма вместе с главным редактором британского Vogue Эдуардом Эннинфулом. Девушка работала с ним над сентябрьским номером и, судя по всему, осталась в хороших отношениях. К слову, никах официальных комментариев Меган пока не давала. Не известно также будет ли Гарри сопровождать ее.

Напомним, Бал Института костюма (или Met Gala) — это одно из самых значимых событий в мире моды. Ежегодно организаторы определяют тему вечера, в соответствии с которой гости демонстрируют самые невероятные наряды. А это означает, что от Меган тоже можно ожидать чего-то особенного.

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
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