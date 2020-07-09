«Я был ответственным отцом»: Джонни Депп признался, что давал дочери Лили-Роуз марихуану, когда ей было 13 лет

Звезды / Новости 9 июля 2020

Cosmo

На днях в Лондоне начался судебный процесс между Джонни Дэппом и Эмбер Херд — напомним, актер обвинил бывшую жену в клевете после того, как она заявила, что экс-супруг ее избивал. Уже на первом заседании публике стали известны новые подробности из личной жизни актера.

Так, на вопрос адвоката о наркотических веществах, которые он употреблял, будучи в браке с Эмбер, Джонни ответил, что употреблял марихуану исключительно в медицинских целях. На следующий вопрос о том, зачем он давал своей дочери Лили-Роуз марихуану, когда ей было 13 лет, актер ответил, что таким образом хотел уберечь дочь от опасности употребления наркотиков в неизвестном месте и уже в подростковом возрасте дать ей понять, что это такое.

«Я сказал ей: «Послушай, милая, если на вечеринке кто-нибудь предложит тебе косячок, возьми его и передай кому-нибудь другому. Не экспериментируй с наркотиками в компании людей, которых ты не знаешь. Окажи мне честь, приди ко мне, когда почувствуешь, что точно готова к этому - я не хочу, чтобы ты пробовала наркотики где-нибудь в другом месте, потому что это слишком опасно». Я знал, что марихуана, которая у меня есть и которую я курю сам, хорошего качества и что она не навредит», — заявил Джонни.

«Если это выглядит неправильно в ваших глазах, я уважаю вашу позицию, но я воспитывал свою дочь, и я был ответственным отцом. Я волновался за нее», — заключил актер.