«Я был ответственным отцом»: Джонни Депп признался, что давал дочери Лили-Роуз марихуану, когда ей было 13 лет

Звезды / Новости
9 июля 2020
Cosmo

На днях в Лондоне начался судебный процесс между Джонни Дэппом и Эмбер Херд — напомним, актер обвинил бывшую жену в клевете после того, как она заявила, что экс-супруг ее избивал. Уже на первом заседании публике стали известны новые подробности из личной жизни актера.

Так, на вопрос адвоката о наркотических веществах, которые он употреблял, будучи в браке с Эмбер, Джонни ответил, что употреблял марихуану исключительно в медицинских целях. На следующий вопрос о том, зачем он давал своей дочери Лили-Роуз марихуану, когда ей было 13 лет, актер ответил, что таким образом хотел уберечь дочь от опасности употребления наркотиков в неизвестном месте и уже в подростковом возрасте дать ей понять, что это такое. 

«Я сказал ей: «Послушай, милая, если на вечеринке кто-нибудь предложит тебе косячок, возьми его и передай кому-нибудь другому. Не экспериментируй с наркотиками в компании людей, которых ты не знаешь. Окажи мне честь, приди ко мне, когда почувствуешь, что точно готова к этому - я не хочу, чтобы ты пробовала наркотики где-нибудь в другом месте, потому что это слишком опасно». Я знал, что марихуана, которая у меня есть и которую я курю сам, хорошего качества и что она не навредит», — заявил Джонни.  

«Если это выглядит неправильно в ваших глазах, я уважаю вашу позицию, но я воспитывал свою дочь, и я был ответственным отцом. Я волновался за нее», — заключил актер.

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Топ-7 самых актуальных

трендов этого лета
Ще яскравіше: головні

б'юті тренди літа
Реклама
Читайте также
1
Топ-7 самых актуальных трендов этого лета
2
Ще яскравіше: головні б'юті тренди літа
3
«Америке нужен особенный президент», – Канье Уэст о своей политической программе
4
Джоан Роулинг и еще 150 общественных деятелей подписали открытое письмо против цензуры
5
Дженнифер Энистон рассказала о браке с Брэдом Питтом
Звезды / Новости

Еще один кандидат: Пэрис Хилтон заявила, что идет в президенты США

А может все-таки Канье?

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Я был легкой мишенью»: Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в попытке построить карьеру за его счет

По словам актера, она начала обманывать его с первой секунды знакомства.

Звезды / Новости
Это интересно

«Наш брак был полностью создан СМИ»: Дженнифер Энистон откровенно рассказала о совместной жизни с Брэдом Питтом

И призналась: за идеальной картинкой скрывалось много проблем.

Stay home with Cosmopolitan
1
Без макияжа и в защитной маске: Дженнифер Энистон эмоционально обратилась к поклонникам в Instagram
2
В Китае обнаружили новый опасный вирус, который может привести к очередной пандемии
3
Дуже зворушливо: Настя Каменських, Monatik, Алла Костромічова та інші українські зірки привітали випускників з закінченням школи
4
«Это первый препарат, который показал снижение уровня смертности среди пациентов c Covid-19», — глава ВОЗ о научном прорыве британских ученых
5
Олену Зеленську, в якої виявили коронавірус, терміново госпіталізували
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Короткая стрижка и корсет: Надя Дорофеева в новом и последнем клипе «Время и Стекло»

Подсматриваем свежие кадры из клипа на новую песню первыми!

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Впервые после скандала: Эмбер Херд и Джонни Депп встретились в суде

Страсти накаляются!

Звезды / Новости
Это интересно

Для тех, кто скучал: у Брэда Питта для нас отличные новости!

Ура!

Читайте также
1
Топ-7 самых актуальных трендов этого лета
2
Ще яскравіше: головні б'юті тренди літа
3
Instagram-звіт: як Джамала, Катя Осадча та Onuka відсвяткували День родини
4
H&M закрывает 170 магазинов по всему миру
5
10 полезных водорослей, которые стоит искать в кремах и сыворотках
Звезды / Новости

«Я не пытаюсь что-то скрыть»: Джиджи Хадид резко ответила на слова журналистов о том, что она маскирует беременность

Расставила все точки над «і».    

Звезды / Новости

Новый альбом подождет: как Рианна планирует заработать миллиард на новой косметике

Все еще ждешь новые песни?

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Сына королевы Елизаветы II могут арестовать за секс с несовершеннолетней

Секс-скандал набирает новые обороты. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Жизнь после Меган Фокс: Брайан Остин Грин прокомментировал свой роман сразу с двумя моделями

Во все тяжкие.

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Ушла эпоха: умер легендарный композитор Эннио Морриконе

На 92-м году жизни.

Звезды / Новости
Это интересно

Лідія Таран прокоментувала чутки про роман з лідером гурту «Бумбокс» Андрієм Хливнюком

Після того, як сам музикант їх не підтвердив і не спростував.   

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Канье Уэст будет бороться за пост президента США

Вот это поворот! 

Звезды / Новости

«Это был не первый раз, когда он проводил время в ее доме»: Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец-то помирились

Ради детей.   

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Ким Кардашьян — не миллиардерша: журнал Forbes сделал новое громкое заявление

Серьезно?

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.