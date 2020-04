Своя студия и коллекция сумок Birkin для будущей жены: Дрейк показал особняк в Торонто

Экскурсию по своему шикарному дому, напоминающему дворец, Дрейк провел для журналистов издания Architectural Digest. На обложке майского номера журнал разместил фото репера в его прихожей, по которой сразу птонятно, что градус роскошества в здании максимальный. Ведь только люстру в холле украшают 20 тысяч кристаллов Swarovski.

Особняк Дрейка находится в Торонто и занимает 4600 квадратных метров. Неудивительно, что здесь есть баскетбольная площадка, студия звукозаписи, комната для наград, огромный коридор с коллекцией футболок легенд NBA, гигантский рояль, бассейн с подсветкой и столовая, рассчитанная на 12 человек.

Не обошлось и без гардеробной мечты, в которой у Дрейка аж две большие коллекции. Музыкант уже давно собирает кроссовки, а еще — сумки Birkin для своей будущей жены. А если учесть, что стоимость одного такого аксессуара может достигать от 40 до 500 тысяч долларов, становится ясно, что счета за коммунальные платежи реперу точно не страшны.

