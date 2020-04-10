Своя студия и коллекция сумок Birkin для будущей жены: Дрейк показал особняк в Торонто
Публикация от champagnepapi (@champagnepapi) 8 Апр 2020 в 4:16 PDT
Экскурсию по своему шикарному дому, напоминающему дворец, Дрейк провел для журналистов издания Architectural Digest. На обложке майского номера журнал разместил фото репера в его прихожей, по которой сразу птонятно, что градус роскошества в здании максимальный. Ведь только люстру в холле украшают 20 тысяч кристаллов Swarovski.
Публикация от Architectural Digest (@archdigest) 8 Апр 2020 в 10:16 PDT
Особняк Дрейка находится в Торонто и занимает 4600 квадратных метров. Неудивительно, что здесь есть баскетбольная площадка, студия звукозаписи, комната для наград, огромный коридор с коллекцией футболок легенд NBA, гигантский рояль, бассейн с подсветкой и столовая, рассчитанная на 12 человек.
Публикация от Ferris Rafauli (@ferrisrafauli) 9 Апр 2020 в 10:19 PDT
Публикация от Ferris Rafauli (@ferrisrafauli) 9 Апр 2020 в 7:40 PDT
Не обошлось и без гардеробной мечты, в которой у Дрейка аж две большие коллекции. Музыкант уже давно собирает кроссовки, а еще — сумки Birkin для своей будущей жены. А если учесть, что стоимость одного такого аксессуара может достигать от 40 до 500 тысяч долларов, становится ясно, что счета за коммунальные платежи реперу точно не страшны.
Does it birkin bag, belong to him? pic.twitter.com/AaDtzXXbnc— Mitchel Steven (@mitchelsteven) April 8, 2020
Публикация от Ferris Rafauli (@ferrisrafauli) 8 Апр 2020 в 5:11 PDT