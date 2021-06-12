Це офіційно: Святослав Вакарчук розлучається з дружиною

Звезды / Новости
12 июня 2021
Cosmo

Фото: @v.kvitka

Ще одне зіркове розлучення: сьогодні стало відомо, що Святослав Вакарчук та його дружина Ляля вирішили завершити свої стосунки. Про це фронтмен гурту «Океан Ельзи» повідомив у своєму інстаграм. 

«Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись. Причини цього залишаються нашею з Лялею особистою справою», — відзначив музикант. 

Нагадаємо, Святослав та Ляля разом понад 20 років. Разом вони виховують доньку Діану — від першого шлюбу Лялі.

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Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
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