Це офіційно: Святослав Вакарчук розлучається з дружиною

Звезды / Новости 12 июня 2021

Cosmo

Фото: @v.kvitka

Ще одне зіркове розлучення: сьогодні стало відомо, що Святослав Вакарчук та його дружина Ляля вирішили завершити свої стосунки. Про це фронтмен гурту «Океан Ельзи» повідомив у своєму інстаграм.

«Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись. Причини цього залишаються нашею з Лялею особистою справою», — відзначив музикант.

Нагадаємо, Святослав та Ляля разом понад 20 років. Разом вони виховують доньку Діану — від першого шлюбу Лялі.