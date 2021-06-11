Sweet home: ароматы, косметика и свечи для дома, создающие уют

Красота / Новинки 11 июня 2021

Cosmo

Пандемия коронавируса заставила нас пересмотреть отношение к дому: теперь мы можем и работать и отдыхать здесь, гораздо более внимательно относимся к вещам, которые нас окружают и готовы вкладывать в обустройство жилища силы и ресурсы. Это очень круто! Создать уникальную атмосферу помогут ароматы, свечи и косметика из нашей сегодняшней подборки.

Парфюмированный аромадиффузор Inro

Inro, один из самых эстетичных украинских бьюти-брендов: потрясающие ароматы, приятные текстуры и радующие глаз флаконы. Этой весной линейка Black пополнилась шестью новіми ароматами, каждый из которых прекрасен. Наш фаворит — восточный древесно-цитрусовый Palermo — смесь драгоценного уда, бергамота, вирджинского кедра в смеси с лимоном и апельсином. Обязательно попробуй банную линию Inro — массажное мыло, лосьон для рук и очищающий гель. Они очень здорово смотрятся в ванной комнате!

Жидкое мыло Panier des Sens

Столь простой и привычный элемент ванной комнаты воспринимается совершенно по-другому, если мыло находится в стильной коллекционной стеклянной бутылке и восхитительно пахнет эфирными маслами Прованских растений — лимоном, полынью, кипарисом. Когла мыло закночится, просто купи рефилл и долей в красивый стеклянный флакон!

Молоко и соль для ванн Inspiration, Natureal

Молоко и соль с восхитительным фруктовым ароматом превращает принятие ванны в роскошный СПА-ритуал. Попробовав это средство раз, ты уже не захочешь возвращаться к обычной пене.

Свеча Sensual Peach, Homest

Аромат летних разговоров с подругой за тарелкой ароматных фруктов и бокалом игристого. Обожаем свечи Homest за яркие композиции и особую атмосферу дома.

Концентрированный гель для душа Бурбонская ваниль, Yves Rocher

Гель потрясающе пахнет, оставляет на коже легкий аромат ванили и бережно очищает ее, не пересушивая. А еще миниатюрный флакон концентрированного геля заменяет 400 мл обычного, позволяя сократить использование пластика во время производства — обожаем эко инициативы Yves Rocher.