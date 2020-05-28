Тает лед: Брэд Питт и Анджелина Джоли помирились ради дочери

Звезды / Новости 28 мая 2020

Cosmo

Поговаривают, что в отношениях между бывшими супругами Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли наконец произошло потепление. Звезды помирились, чтобы вместе отпраздновать день рождения дочери Шайло, которая одинаково близка с обоими родителями и мечтала чтобы оба присутствовали на ее празднике.

Праздничная вечеринка состоялась вчера и очевидцы уверяют: Брэд Питт и Анджелина Джоли действительно помирились. «Он и Энджи стали гораздо лучше ладить, когда договорились об условиях опеки и приняли правила, которые теперь имеют большое значение в жизни семьи. Теперь их дети проводят время с обоими родителями и счастливы от этого. Бывшие супруги прошли долгий путь и, к удивлению своего окружения, стали лучше относиться друг к другу», — рассказал анонимный источник, приближенный к паре. Ну наконец-то!