Тает лед: Хайден Панеттьери опубликовала видео с Владимиром Кличко в своем новом Instagram-аккаунте

Звезды / Новости 9 июня 2020

Cosmo

Долгое время Хайден Панеттьери оставалась в стороне от Instagram, предпочитая пользоваться Twitter. Однако на днях актриса все же решила присоединиться к соцсети — теперь у нее есть официальный аккаунт, который она ведет сама.

Всего за один день Хайден успела поделилиться несколькими своими селфи, архивными фото мамы и маленькой себя, показать свое новое тату, а также опубликовать посты в поддержку Black Lives Matter. Один из них Панеттьери перепостила из аккаунта своего бывшего возлюбленного Владимира Кличко. На нем украинский боксер высказался против расизма и любой другой дискриминации.

Поклонники пары Хайден и Владимира, которые все еще надеются на их воссоединение, сочли этот пост признаком потепления в отношениях звезд. Тем более учитывая недавние высказывания инсайдеров. «Владимир очень беспокоится за Хайден. Он продолжает заботиться о ней и искренне желает ей всего наилучшего», — заявляли в феврале они, сразу после новости об избиении Панеттьери ее новым бойфрендом.

Напомним, Владимир Кличко и Хайден Панеттьери встречались с 2009 по 2018 год. Бывшие возлюбленные воспитывают 5-летнюю дочь Кайю Евдокию.