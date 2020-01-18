Такая, как есть: Ким Кардашьян показала лицо без макияжа

Звезды / Новости
18 января 2020
Cosmo

Ким Кардашьян

Пользователи Instagram привыкли видеть Ким Кардашьян при полном параде — всегда в сексуальных образах и с идеальным мейкапом. Однако, в повседневной жизни звезда предпочитает естественность, что и доказала на днях.

Так, в минувшую пятницу миссис Уэст была замечена возле одного из спа-салонов в городе Калабасас в непривычном образе — без макияжа и с высоким хвостом. Впрочем, от сексуальных нарядов звезда не отказывается и в обычные дни: для похода на бьюти-процедуы звезда выбрала кожаные штаны и яркий жакет с глубоким декольте.

Красотка!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/kimkardashian
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