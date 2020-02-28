«Таким отцом, как он, мечтает стать каждый»: Дэвид Бекхэм рассказал о принце Гарри в новом интервью

Звезды / Новости
28 февраля 2020
Cosmo

Дэвида Бекхэма и принца Гарри давно связывают дружеские отношения футболист вместе со своей женой Викторией даже был в числе немногих звездных гостей свадьбе герцогов Сассекских. А на днях он дал интервью изданию Entertainment Tonight, в котором рассказал, в частности, о том, как относится к переезду друга в Канаду, и об их отношениях в целом.

«Мы с ним не говорили о переезде. Мы общаемся как друзья, и это для меня важнее всего. Он наслаждается ролью молодого отца, и мы часто общаемся на темы, которые касаются детей. Когда ты становишься родителем, все меняется.  Мы любим его, он просто потрясащий человек, и я безумно горжусь тем, как он растет и становится таким отцом, которым мечтает быть каждый», признался Дэвид.   

Настоящий друг!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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