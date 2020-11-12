Такой мы ее еще не видели: брат принцессы Дианы поделился ее трогательным детским фото

Звезды / Новости 12 ноября 2020

Cosmo

После трагической гибели принцессы Дианы ее имя регулярно упоминают в скандальных материалах западных таблоидов, книгах королевских экспертов и документальных фильмах. В большинстве случаев главный акцент в них сделан на ее непростых отношениях с принцем Чарльзом, расстройствах пищевого поведения и других не менее сложных темах.

Но на днях брат леди Ди решил поделиться позитивным воспоминанием о сестре, на которое невозможно смотреть без умиления. Так, в своем твиттер Чарльз Спенсер опубликовал архивное фото, на котором позирует вместе с маленькой Дианой. На фото будущая королева сердец позирует с модным каре и в милом розовом платье, обняв своего младшего брата.

Такой мы Диану еще не видели!