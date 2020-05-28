Талантлива во всем: Кейт Миддлтон сама подстригла своих детей

Звезды / Новости 28 мая 2020

Cosmo

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают находиться на самоизоляции в своем поместье в Норфолке. И если у нас уже есть возможность сходить в салон и наконец-то сделать нормальную прическу, то герцогиня пока не рискует доверять это дело посторонним. Именно поэтому, как сообщает издание The Sun, на карантине Кейт сама подстригла принц Джорджа и принцессу Шарлотту.

«Готовить и стричь Кейт и ее сестру Пиппу научила мать. Для них это совсем не сложно», — отметили источники.

Свои же волосы на период карантина Миддлтон доверила няне своих детей Марии. Женщина не делала ничего кардинального, только немного подправляя фирменную стрижку герцогини Кембриджской. А вот необходимый набор для покраски Кейт получила от своего личного стилиста Ричарда Уорда.

Что же, талантливый человек талантлив во всем!