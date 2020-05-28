Талантлива во всем: Кейт Миддлтон сама подстригла своих детей

Звезды / Новости
28 мая 2020
Cosmo

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают находиться на самоизоляции в своем поместье в Норфолке. И если у нас уже есть возможность сходить в салон и наконец-то сделать нормальную прическу, то герцогиня пока не рискует доверять это дело посторонним. Именно поэтому, как сообщает издание The Sun, на карантине Кейт сама подстригла принц Джорджа и принцессу Шарлотту. 

«Готовить и стричь Кейт и ее сестру Пиппу научила мать. Для них это совсем не сложно», — отметили источники. 

Свои же волосы на период карантина Миддлтон доверила няне своих детей Марии. Женщина не делала ничего кардинального, только немного подправляя фирменную стрижку герцогини Кембриджской. А вот необходимый набор для покраски Кейт получила от своего личного стилиста Ричарда Уорда. 

Что же, талантливый человек талантлив во всем!

0 5 0
Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Спецпроекты
5 кроків до свідомого

життя сучасної дівчини
Узнай, что носить этим

летом
Реклама
Читайте также
1
5 кроків до свідомого життя сучасної дівчини
2
Узнай, что носить этим летом
3
5 ключевых вещей в базовом гардеробе Кайи Гербер
4
Мелания Трамп в идеальном платье для последних весенних дней
5
Образ дня: Ирина Шейк в красном мини-платье на прогулке по Нью-Йорку
Звезды / Новости
Это интересно

Тает лед: Брэд Питт и Анджелина Джоли помирились ради дочери

Ну наконец-то!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Снова за свое: Блейк Лайвли потроллила фото Райана Рейнольдса, лежащего в нижнем белье на кассе супермаркета

Обожаем. 

Звезды / Новости

Не о Гарри Поттере: Джоан Роулинг опубликует сказку, написанную 10 лет назад

Сенсация!

Stay home with Cosmopolitan
1
Бумбокс, Друга Ріка, Alina Pash та інші українські зірки заспівають на благодійному онлайн-концерті на підтримку лікарів
2
Это официально: стало известно, когда в Киеве заработает метро, наземный транспорт, школы и не только
3
Снова скандал: Меланию Трамп жестко раскритиковали за ее новый наряд
4
Королева Елизавета II может больше никогда не появиться на публике
Звезды / Новости
Это интересно

Снова вместе? Папарацци застукали Ирину Шейк, тайно покидающую дом Брэдли Купера

Фотодоказательства уже внутри!

Loading...
Звезды / Новости
Надо прочитать

«Она истощена»: как чувствует себя Кейт Миддлтон после отъезда принца Гарри и Меган Маркл

Ее можно понять.

Звезды / Новости

Билли Айлиш разделась и обратилась к хейтерам в новом чувственном ролике о принятии себя

Очень трогательно!

Читайте также
1
5 кроків до свідомого життя сучасної дівчини
2
Узнай, что носить этим летом
3
Видео дня: шуточный прогноз погоды от Леди Гаги и Арианы Гранде
4
Не ноги, а мечта: Виктория Бекхэм опубликовала редкое фото в микрошортах
5
Готуємося до літа: все, що потрібно знати про безпечну засмагу
Звезды / Новости

«В такие моменты чувствуешь себя ничтожеством»: Алла Костромичева рассказала об унижениях в моделинге

Неприятные стороны модельного бизнеса. 

Звезды / Новости
Это интересно

«Знакомьтесь, это Нала Миддлтон»: брат Кейт Миддлтон Джеймс похвастался пополнением в семье

Мимими дня!

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости
Это интересно

Нет покоя: Меган Маркл и принц Гарри снова переезжают

Меган там точно понравится, а вот принцу Гарри...

Звезды / Новости
Это интересно

Именинница дня: 7 цитат Маши Ефросининой о детях, женской солидарности и любви к себе

Сегодня телеведущей исполняется 41. 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Илону Маску не разрешили назвать новорожденного сына аббревиатурой, но он нашел выход

Новое имя малыша ничуть не легче предыдущего…

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Все серьезно: Бен Аффлек познакомил Ану де Армас с детьми

Несмотря на запрет бывшей супруги.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

60 часов работы в разных уголках планеты: Карди Би показала впечатляющую татуировку на все тело

Невероятно!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Роковая красотка: Владимир Остапчук впервые показал свою новую девушку

Отлично смотрятся вместе.  

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Каждый год новое лицо»: подписчиков Хлои Кардашьян шокировали свежие фото звезды

Ее действительно не узнать!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.