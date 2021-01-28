Танцы на воде и безупречное тело в купальнике: Екатерина Кухар показала, как отдыхает с мужем на Мальдивах

Звезды / Новости 28 января 2021

Cosmo

Около десяти лет подряд звезды балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов проводили зимы на гастролях во Франции. За январь-февраль они успевали дать до 50-ти спектаклей. И вот впервые за много лет супругам удалось организовать зимний отдых на море, который они провели с детьми на Мальдивах.

«Я в невероятном воодушевлении, для меня новогодние каникулы с детьми — это большая радость и особый экспириенс. В принципе долго никогда не отдыхаю, максимум неделя летом. Тело привыкло к физическому труду, требует интенсивных нагрузок, в первые три дня отпуска ощущала небольшую ломку. Поэтому мы с Сашей не отказывали себе в удовольствии танцевать даже в море и на песке, тем более, что уже 31 января мы с ним танцуем балет «Щелкунчик» в Октябрьском», — делится впечатлениями Катя.

«Как бы странно это не звучало, благодаря карантину, у нас появилась возможность отдохнуть зимой. Рад, что у нас получилось отвезти детей к океану, я сам вырос возле моря, знаю насколько благотворно соленая вода влияет на организм. Удивительно, как природа залечивает раны. У Тимы тут быстро все зажило», — добавляет Александр.

Ну очень красиво!