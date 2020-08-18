Тайський бокс і водні мотоцикли: Алла Костромічова розповіла про захоплення 4-річного сина

Звезды / Новости
18 августа 2020
Cosmo

Поки Новий канал знімає Аллу Костромічову в «Супер Топ-моделі по-українськи», її 4-річний син Сальваторе теж не сидить, склавши руки. Модель робить усе, щоб малюк постійно розвивався як фізично, так і інтелектуально. Тож хлопчик займається тайським боксом, потихеньку вивчає математику, а вже з вересня піде в англомовний дитячий садочок.

– Для загального розвитку я віддала Сальваторе на тайський бокс. Таких маленьких дітей у спаринги не ставлять – їх вчать, які бувають удари, як правильно тримати всі групи м`язів. У нас дуже класні тренери, маленькі групи, індивідуальний підхід. Цей вид спорту мені дуже подобається, я й сама пробувала ним займатися. Але нігті і тайський бокс несумісні, і як справжня дівчина я вибрала манікюр, – сміється ведуча Нового каналу. – У Сальве досить математичний склад розуму, він дуже любить сортування, головоломки. Обожнює магнітні конструктори! А ще ми дивимося мультсеріал Numberblocks – завдяки йому мій син вивчив рахунок, додавання, ділення. Звісно, він поки що не знає табличку множення, як школяр. Але вже розуміє, як відбувається сам процес: наприклад, що шість – це тричі по два.

Щоб не перевантажувати сина, Алла знаходить час і для відпочинку. Наприклад, нещодавно модель здійснила мрію Сальваторе покататися на водному мотоциклі.

– Ми намагаємося їздити за місто, щоб відпочити й подихати свіжим повітрям. Нещодавно до Києва з Нью-Йорка прилетів мій чоловік Джейсон, і ми поїхали кататися з Сальве на водних мотоциклах, – продовжила Алла. – Річ у тім, що в США за законом дітям не можна кататися на них, а в нас дозволяють з дитячим жилетом. Тож Сал дуже чекав, поки зможе покататися на водному мотоциклі в Києві і залишився страшенно щасливий.

 

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Фото: прес-служба, instagram.com/alla
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