Телешоу, никакого спорта и прогулки с дочерью: Ирина Шейк призналась, как они с крошкой Леей проводят карантин

Звезды / Новости
19 мая 2020
Cosmo

На днях супермодель Ирина Шейк дала очень откровенное интервью, в котором начистоту рассказала, как проводит карантин. В период эпидемии Ирина вместе с дочерью Леей изолировались в Нью-Йорке и строго придерживаются правил карантина, позволяя себе лишь редкие прогулки на свежем воздухе.

«Нью-Йорк превратился в город-призрак. Все в масках, но зато более жизнерадостные. Я выхожу на улицу, когда нет людей, приспускаю маску и дышу свежим воздухом», — рассказала звезда.

А также призналась, что несмотря на обилие свободного времени, ей совсем не хочется заниматься спортом. Ирина даже позволяет себе ленивый отдых за просмотром телешоу. Единственное, что позволяет модели оставаться в форме — правильное питание: «Я пыталась заниматься по Skype со своим тренером, но потом сказала, что не буду этого делать. Еще мы с мамой пытались заниматься пилатесом, но проголодались и решили покушать».

Кроме того, Ирина поделилась забавными фактами о крошке Лее. Так, модель рассказала, что дочь довольно спокойно приняла карантин и новый образ жизни: «Она очень смышленая. Знает, что на улице ходят злые микробы».

Ирина также рассказала о любви дочери к стильным нарядам, что мы не раз подмечали на фото папарацци во время их совместных прогулок. Шейк поделилась, что не стремиться одевать девочку в бренды и часто свои наряды Лея подбирает себе сама: «Дорогие вещи из нашего гардероба — это подарки друзей. Лея очень любит платья и часто сама выбирает, что надеть». Вся в модницу-маму!

 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: instagram @irinashayk
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