Телеведущая «Нового канала» Соня Плакидюк стала лицом бьюти-бренда

Красота / Новинки 18 февраля 2021

Cosmo

На днях Соня Плакидюк поделилась с фолловерами важной новостью. Она стала официальным амбассадором французского бренда SoSkin Paris. Соня призналась, что новость стала приятным подарком ко дню ее рождения.

Уход за кожей SoSkin Paris помогает Соне всегда выглядеть прекрасно, несмотря на долгие съемки, частые путешествия и затянувшиеся февральские морозы. Доказательство идеального союза Cони Плакидюк и SoSkin Paris: сториз и селфи на которых телеведущая всегда свежа.

«Признаюсь, что и до этого момента я была поклонницей французской космецевтики и с удовольствием использовала продукты SoSkin в ежедневном уходе. Я успела оценила все преимущества средств и не боюсь поделиться своим позитивным beauty-опытом с остальными», — комментирует новость Соня Плакидюк.